Nuova Abarth 600e. Il ’re’ Scorpione adesso è alla sprina

Abarth, con la nuova 600e, si proietta nell’era della mobilità elettrica senza rinunciare al suo DNA sportivo. Disponibile in due versioni, Turismo e Scorpionissima, questa vettura a 5 porte, sviluppata in collaborazione con Stellantis Motorsport, rappresenta una sfida per gli amanti del marchio. Il motore elettrico, collaudato in Formula E, eroga 280 cavalli sulla Scorpionissima (prezzo di 48.950 euro) e 240 (42.950 euro) sulla Turismo, garantendo prestazioni di rilievo. L’autonomia dichiarata è di 335 km, ma potrebbe rivelarsi un punto debole nell’utilizzo quotidiano.

Tre diverse modalità di guida, Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, consentono di adattare il comportamento della vettura alle proprie esigenze. L’estetica richiama elementi del passato, come l’Abarth 850 TC, e si fonde con dettagli moderni ispirati al mondo digitale. Gli interni, con sedili sportivi Sabelt e volante in pelle e Alcantara, ricreano un’atmosfera grintosa. La dotazione tecnologica include un sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici e guida assistita di livello 2. La Scorpionissima è dotata di un Sound Generator che simula il rombo del motore termico.

Testata sul circuito di Balocco, la Abarth 600e ha dimostrato un comportamento dinamico notevole, con un’ottima tenuta di strada e una frenata efficace. Il peso non trascurabile, tuttavia, potrebbe influire sulla maneggevolezza. La Abarth 600e offre un’esperienza di guida elettrizzante, ma la durata limitata della batteria potrebbe rappresentare un ostacolo per gli amanti dei lunghi viaggi.

Francesco Forni