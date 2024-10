Mobilità sostenibile e fonti alternative. Esperti a confronto

’Driving Tomorrow. The Sustainable Road Towards Future Mobility & Infrastructures’ è il titolo del convegno organizzato da AVL Italia (nella foto, il managing director Dino Brancale ) specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi powertrain per la mobilità sostenibile nei settori automotive, ferroviario, marittimo ed energetico. L’evento ha fatto il punto sugli sviluppi tecnologici della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Si è discusso il ruolo del software a bordo del veicolo e si è parlato di come esso stia cambiando i processi di sviluppo dei veicoli, e di come l’intelligenza artificiale rigenerativa applicata a questi processi sia in grado di ottimizzarli, oltre a consentire maggiori funzionalità a bordo. Anche se l’utilizzo maggiore di mezzi connessi porta con sé nuove sfide in termini di informatica, rendendo necessarie la protezione e la gestione di nuove minacce.

Le infrastrutture sostenibili e i sistemi energetici, cioè le reti intelligenti consentono la gestione dell’energia in tempo reale, migliorando l’efficienza della rete e bilanciando l’offerta e la domanda, in particolare con l’energia rinnovabile. Per quanto riguarda lo stoccaggio dell’energia, si prevede che la capacità di stoccaggio delle batterie avanzate crescerà del 30% ogni anno, un aspetto fondamentale per l’integrazione delle energie rinnovabili.

Infine il ruolo dell’idrogeno verde che svolgerà un punto chiave nella decarbonizzazione di settori come l’acciaio e i prodotti chimici. È considerato fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici, se utilizzato come combustibile che produce solo acqua come sottoprodotto e può essere utilizzato in vari settori.

Marco Principini