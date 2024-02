Messi show per Icon di Royal. Caribbean

Dal pallone al mare. Dalle gesta, di una leggenda del calcio di ieri e di oggi, alle emozioni di un viaggio che unisce il mondo. Un iconico calcio d’inizio segna una nuova era di vacanze quando la rivoluzionaria Icon of the Seas di Royal Caribbean International con il 2024. La più grande compagnia di crociere del mondo ha scelto Lionel Messi come ’official icon’ di Icon of the Seas. E in questo ruolo ha dato il benvenuto, a Miami, alla nuova nave che ha inaugurato la sua attività il 27 gennaio.

Unendosi a una tradizione marinara di lunga data, Messi ha partecipato alla celebrazione del battesimo di Icon of the Seas che vanta più di 250mila tonnellate di stazza (ben 5 volte il peso del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 passeggeri, 10mila persone se si considerano anche le 2350 persone che formano l’equipaggio provenienti da 80 Paesi del mondo. L’Inter Miami CF, la squadra dove milita Messi, che ha giadagnato il titolo di campione della Leagues Cup, è partner di Royal Caribbean.

E come il super campione, anche Icon ha segnato momenti da record: il lancio dell’attesissima vacanza a ottobre del 2022 ha generato il massimo numero di prenotazioni in un unico giorno e in una settimana dei 53 anni di storia della compagnia di crociere, confermando che ora più che mai i viaggiatori sono alla ricerca di una vacanza che combini il meglio di ogni tipo di vacanza: dal rifugio su una spiaggia alla fuga in un resort, passando per l’avventura in un parco tematico. Con più di 40 opzioni per cenare, bere e divertirsi e molto altro ancora, Icon è il luogo ideale in cui ogni tipo di famiglia e di amante dell’avventura può creare nuovi momenti da ricordare a misura di desiderio.

"E’ davvero un onore per me essere il padrino di questa nave, anche per quello che la Icon significa per la città di Miami e il mondo intero", ha detto Messi, che ha seguito lo spettacolo dell’inaugurazione presentato dall’attore Mario Lopez (’Bayside School’ e ’Ncis’) e ha risposto con simpatia al grande affetto del pubblico. "Sono rimasto molto colpito da Lionel, non solo come campione ma come uomo e padre di famiglia e siamo molto felici di questa collaborazione", ha spiegato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group. Il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley, ha ringraziato tanti lavoratori dibordo tra cui la dipendente che lavora da 53 anni con la compagnia - e tra gli altri ha citato anche il manager italiano Francesco Mazzotta, che lavora in Royal con la figlia.