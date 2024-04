Magie in fuoristrada. Tre modalità off-road

Avenger vanta un’altezza da terra di oltre 200 mm, un angolo di attacco di 20°, un angolo di dosso di 20° e un angolo di uscita di 34°, a testimoniare che il Dna off-road di Jeep è ancora intatto, anche in versione ibrida. Basti vedere le 6 modalità di guida disponibili su 7 slot: 3 sono per la guida in città e per le lunghe distanze (Normal-Eco-Sport), e 3 sono studiate specificamente per le avventure in fuoristrada (Sand-Mud-Snow). In più c’è l’Hill Descent Control per i pendii più ripidi e insidiosi.