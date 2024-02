Le iniziative nelle carceri e per i bimbi alluvionati

A Roma, con l’associazione Romanes è attiva una partnership con la squadra di rugby in sedia a rotelle, mentre a Milano con Rugby Milano un progetto nelle carceri milanesi (Beccaria e San Vittore) con lo sport si aiuta la rieducazione. Con ’Made in Rebibbia’ insieme all’Accademia dei Sartori, BMW insegna un lavoro, quello della sartoria, per creare la base per un reinserimento. Su iniziativa dell’Associazione concessionari italiani del Marchio è stato inaugurato BMW in Tour con l’associazione ’Insuperabili’. Un progetto, condiviso con il Milan, in cui lo sport è diventato piattaforma di dialogo e inclusione dove atleti con disabilità e non hanno giocato insieme a calcio.

BMW ha cooperato con Save The Children a sostegno dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione, supportando famiglie attraverso i campi estivi e attività dedicate per i ragazzi con disabilità e di contribuire alla riapertura della scuola di musica comunale di Faenza, Giuseppe Sarti. Con BMW Motorrad proseguono i progetti con i ’Bambini delle fate’ di Franco Antonello e con Diversamente Disabili di Emiliano Malagoli. MINI collabora con la Scuola di sostenibilità di Mario Cucinella con il Tortellante di Modena.