La svolta green. Tutti pazzi per le eBike. Vendite al top

L’interesse degli italiani nei confronti delle biciclette e soprattutto delle eBike continua a crescere: secondo un report realizzato da Compass la vendita di biciclette elettriche ha registrato un +72% rispetto al 2019. Un dato che dimostra quanto il settore sia in fermento e che motiva l’interesse crescente di aziende e imprenditori nei confronti degli investimenti nel green e nella mobilità elettrica.

Secondo una rilevazione di Bike Facilities, realtà trentina che ricerca, sviluppa e promuove prodotti per la micro mobilità elettrica, negli ultimi due anni infatti le aziende e attività commerciali che si sono affacciate al mondo della e-mobility sono cresciute del circa il 50% (da 132 nel 2021 a 195 nel 2023). Tra queste la maggioranza è rappresentata da aziende di prodotto e servizi dei settori più disparati, che scelgono di supportare a proprio modo la transizione green, oltre a molte realtà turistiche e ricettive, naturalmente interessate ad attivare servizi bike friendly così da attirare più tipi di turismo.

"Negli ultimi anni abbiamo capito che la mobilità elettrica a due ruote non è più qualcosa che interessa solo chi opera nel turismo ma interessa sempre più aziende e imprenditori di settori e li invoglia a dimostrare il proprio impatto positivo per l’ambiente e la società. Dal Bike-To-Work, all’offrire un servizio in più ai propri clienti, al voler dimostrare la propria attenzione per il benessere della cittadinanza: sono alcuni dei motivi che hanno spinto diverse aziende - dal settore bancario, farmaceutico, food e retail per fare qualche esempio- a scegliere Bike Facilities per sviluppare soluzioni o creare infrastrutture per la mobilità elettrica", spiega Fabio Toccoli, fondatore di Bike Facilities.

Investire nel green è strategico anche se la monetizzazione non è immediata In un periodo storico dove ’essere green’ è di moda, i gesti concrete e le scelte strategiche che fanno le aziende hanno molta importanza non solo agli occhi dei propri dipendenti, clienti e investitori ma di tutta la collettività.

Egidio Scala