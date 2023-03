La stessa tecnologia per modelli diversi

A sinistra il crossover elettrico Nissan Ariya, a destra il Suv X-Trail

Il sistema e-4orce, elaborato da Nissan, è applicato ad Ariya, un lussuoso crossover totalmente elettrico e a X-Trail, Suv familiare alimentato da un motore termico che opera semplicemente da generatore per un piccolo accumulatore. Collegati alle ruote ci sono due propulsori elettrici.

Su X-Trail e-4orce, il motore anteriore da 204 cv e quello posteriore 136 cv erogano una potenza totale di 213 cv, per uno scatto 0-100 di 7,2 secondi. Su Ariya e-4orce il picco dei due motori arriva a 306 cavalli, per una accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,7 secondi. Il top di gamma di Ariya Evolve 4WD, ha un prezzo di 68.300 euro, la versione mono-motore con una batteria da 63 kWh parte da 57.800 euro. Il più tradizionale e familiare Suv X-Trail, nella versione a 7 posti e con il ricco allestimento Tekna, ha un listino di 50.970 euro.