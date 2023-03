La scelta di Norwegian. Più ore a disposizione per scendere a terra

La Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL), innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale, ha concluso con successo la sua stagione inaugurale con partenza da Città del Capo, in Sudafrica. Il 21 dicembre 2022, la Norwegian Jade è diventata la prima della flotta di 18 navi della Compagnia a fare scalo nel porto sudafricano, offrendo agli ospiti internazionali e locali viaggi straordinari di 12 giorni lungo la costa del Sudafrica e della Namibia con un pernottamento a Città del Capo, in Sudafrica, e visite a Mossel Bay, Port Elizabeth (Gqeberha) e Richard’s Bay, in Sudafrica, e a Luderitz e Walvis Bay, in Namibia.

La compagnia di crociere internazionale ha recentemente annunciato l’arrivo nella regione della Norwegian Dawn nell’inverno del 2024. Con scalo a Città del Capo, in Sudafrica, e a Port Louis, a Mauritius, la nave da 2.340 passeggeri offrirà una serie di Viaggi Straordinari, tra gennaio e marzo 2024. Kevin Bubolz, Managing Managing Director Continental Europe, Israel, Middle East & Africa, afferma: "Nell’ambito della nostra filosofia ’Guest First’, ci siamo focalizzati sul miglioramento della nostra offerta di destinazioni, fornendo itinerari più coinvolgenti, progettati per creare ricordi di una vita.

I nostri nuovi viaggi in Africa ne sono la prova, combinando località da non perdere come Città del Capo e Mauritius con gemme nascoste come Pomene e Maputo in Mozambico o Fort Dauphin in Madagascar".

"Con una media di quasi 12 ore in ogni porto – chiude Bubolz –, che consente di avere più tempo per vivere appieno queste destinazioni indimenticabili, i nuovi viaggi sono già tra le nostre crociere più vendute per il 2024 e stanno attirando ospiti da quasi 60 Paesi in tutto il mondo". Per ulteriori informazioni sulla flotta di 18 navi della compagnia e sugli itinerari in tutto il mondo visitare il sito www.ncl.com