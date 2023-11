La S E-Hybrid da 519 CV è la terza plug-in col 3.0. Una nuova rivoluzione

Arriva il terzo modello alla spina del grande Suv Porsche. Cayenne S E-Hybrid ai colloca tra la E-Hybrid da 470 cv e la Turbo E-Hybrid da 739 cavalli. Ordinabile, sarà disponibile a novembre con un prezzo da 121.775 a 126.045 euro per la versione Coupé. Il powertrain è composto dal motore benzina turbo V6 da tre litri con potenza di 260 kW353 cavalli abbinato a un propulsore elettrico da 130 kW (176 CV). La potenza di sistema erogata è di 382 kW (519 CV) e una coppia massima complessiva di 750 Nm.

Notevoli le prestazioni, Cayenne S E-Hybrid accelera da 0 a 100 in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 263 kmh. La batteria da 25,9 kWh permette un’autonomia in modalità puramente elettrica fino a 90 chilometri. Le sospensioni pneumatiche adattive di serie contribuiscono a combinare prestazioni elevate e comfort di guida. Una sintesi perfetta per offrire un comportamento dinamico al vertice della categoria.

La tecnologia a doppia camera e doppia valvola garantisce infatti una gamma ampia di valori di carico delle molle, che si estende da un assetto estremamente confortevole a un comportamento performante e dinamico.

Di serie anche i cerchi Cayenne S da 20 pollici, l’impianto di scarico a doppio terminale in acciaio inox spazzolato, i proiettori a LED Matrix, i sedili a otto vie.

