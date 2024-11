Jeep Avenger formato avventura sul Monte Bianco

di Francesco Forni

Nata dalla sinergia tra due archetipi, Jeep e The North Face, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si presenta come un’edizione limitata a 4.806 esemplari, ispirata al Monte Bianco, il tetto d’Europa, simbolo di sfida e ricerca. Il suo design, frutto di un lavoro congiunto durato oltre due anni tra i team creativi dei due brand, si distingue per l’impiego di tonalità mimetiche e neutre che rimandano all’ambiente montano.

Il design funzionale si manifesta in dettagli accuratamente progettati per i sedili e altri elementi interni ed esterni, realizzati con tecniche avanzate e materiali eco-sostenibili. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di un sistema mild hybrid 48 Volt a trazione integrale elettrificata. Coniuga un motore termico da 136 cavalli a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, uno anteriore e uno posteriore.

La gestione dell’interazione tra i propulsori è affidata al cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità, che consente di muoversi in modalità completamente elettrica a basse velocità. La funzione E-Boost nella modalità Sport offre un’esperienza di guida dinamica e divertente. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition tocca una velocità massima di 194 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. Rispetto alla variante ibrida a trazione anteriore, offre 36 cavalli e 25 Nm di coppia supplementari (230 Nm).

Il motore elettrico posteriore può erogare una coppia massima di 55 Nm, mentre la batteria ha una capacità di 0,89 kWh. A ciò si aggiungono sospensioni posteriori Multilink, un’altezza da terra incrementata di 10 mm e una capacità di guado fino a 40 centimetri. Gli angoli di attacco, di dosso e di uscita sono stati ottimizzati, assicurando una maggiore agilità su terreni impegnativi. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sarà presente nelle concessionarie la prossima primavera con un prezzo di 37.950 euro.

Per chi desidera un allestimento più accessibile, è prevista anche la versione Upload 4xe con un costo di 31.950 euro. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si rivolge a un pubblico che apprezza l’avventura e la vita all’aria aperta, senza rinunciare allo stile e alla tecnologia. La collaborazione tra Jeep e The North Face rappresenta un connubio perfetto tra due marchi che condividono la stessa passione per l’esplorazione e l’innovazione. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition incarna questa filosofia, offrendo un’esperienza di guida unica e appagante. Il suo design e le sue dotazioni tecnologiche la rendono una vettura adatta a un pubblico che cerca un’auto in grado di adattarsi a diverse esigenze.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è un esempio di come la tecnologia e la sostenibilità possano convivere in un’unica vettura. Il suo sistema mild hybrid 48 Volt garantisce prestazioni elevate e consumi ridotti, mentre l’attenzione ai materiali eco-sostenibili ne fa un’auto rispettosa dell’ambiente. La scelta del Monte Bianco come fonte d’ispirazione sottolinea il legame di Jeep con la natura e l’avventura. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è un’auto che non passa inosservata, grazie al suo design accattivante e alla sua personalità forte.