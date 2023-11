Intesa per formare il personale di bordo. Trenta posti disponibili

Prende ufficialmente il via la partnership tra MSC Crociere – terzo brand crocieristico al mondo, leader in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – e l’Accademia del Turismo di Lavagna, centro di eccellenza ligure nel campo dell’istruzione professionale in ambito turistico-alberghiero, per la formazione del personale da imbarcare sulle navi della Compagnia.

Dopo l’accordo-quadro siglato a luglio del 2023 tra MSC Crociere e l’Accademia di Lavagna, finalizzato a pianificare l’attività di formazione in relazione alle esigenze di recruitment della Compagnia, si sono aperte le iscrizioni alle prime attività di formazione riguardanti due specifici profili professionali: Luxury Sales Advisor (15 posti disponibili) ed Entertainer Adults and Kids (per altri 15 posti). I corsi si svolgeranno nella sede dell’Accademia a Villa Spinola Grimaldi che il Comune di Lavagna renderà disponibili per lo svolgimento delle attività.

Ai percorsi formativi possono iscriversi maggiorenni (priorità per la fascia d’età 18-35 anni), disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti eo domiciliati in Liguria. Per partecipare alle selezioni occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e avere un passaporto valido (o aver iniziato l’iter per il rilascio). Al termine del percorso, al 60% degli allievi qualificati sarà garantito un contratto di lavoro di 6 mesi con MSC Crociere.

I percorsi formativi partiranno l’8 gennaio. Ogni corso avrà una durata di 600 ore, delle quali 420 tra aula e laboratorio, e 180 di stage a bordo delle navi MSC Crociere. Le modalità di iscrizione sono disponibili su www.accademiadelturismo.eu. Per gli allievi che verranno da fuori regione è previsto un servizio di residenzialità.