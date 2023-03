Il futuro è Kona EV. Grande autonomia e look grintoso

La Hyundai Kona

Scatta dalla prima fila Hyundai Kona, la nuova serie del Suv compatto, lungo 4,35 metri, sarà in concessionaria nella prossima estate, tra giugno e luglio. Rinnovato, confermato nella formula a tre motorizzazioni: benzina, ibrida e elettrica al 100% al vertice della famiglia. Lo stile della vettura è originale con la ’lama’ a Led che ne caratterizza il muso. Nata per essere elettrica. Il modello è stato sviluppato nella motorizzazione a zero emissioni, poi sono arrivare anche le altre versioni. Kona EV È molto affilata nella aerodinamica, con un Cx di 0,27. La batteria di punta dispone di una capacità di 65,4 kWh e permette un’autonomia di 490 km. Quella ’base’ di 48,4 kWh e 342 km di autonomia.

Numeri da ’grande’, al vertice delle rispettive categorie, per limitare al massimo l’ansia da ricarica. Il nuovo accumulatore beneficia di una rete di bordo a 400 V, anche con la ricarica bidirezionale, ovvero la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L, in grado di alimentare qualsiasi dispositivo o di caricare apparecchiature elettriche. Permette di recuperare l’80% dell’autonomia in 41 minuti dalle colonnine ad alta potenza. Maniacale nei sistemi per garantire la massima efficienza. La modalità i-Pedal permette di accelerare, decelerare e fermarsi usando solo l’acceleratore, mentre lo Smart Regenerative System regola la potenza della frenata rigenerativa in base ai flussi del traffico. Decisivi gli aggiornamenti via etere, over-the-air, che permettono di risparmiare energia e di mantenere aggiornata la propria auto con i software più recenti.

Kona EV ha una abitabilità superiore grazie a un passo di 2,66 m, cresciuto di 6 cm, che aumenta lo spazio in abitacolo. La capacità del bagagliaio è di 466 litri e nella versione elettrica c’è uno vano di carico anche all’anteriore. Altra profonda differenza con l’attuale generazione è rappresentata da una dotazione di serie superiore, con guida assistita di secondo livello e altri contenuti di sicurezza e intrattenimento di classe. In plancia i due schermi da 12,3 pollici di strumentazione. I motori di nuova Kona sono il 1.0 benzina da 120 cv, il 1.0 mild hybrid 48 V da 120 cv, il 1.6 full hybrid da 141 cavalli e le due versioni elettriche da 156 cv e 48,4 kWh e da 217 cv e 65,4 kWh, entrambe con 255 Nm di coppia, disponibile da subito permettendo una fluidità di marcia formidabile.