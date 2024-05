Il feroce motore V12 è un capolavoro di tecnica e innovazione

Per ogni generazione, c’è un nuovo motore Aston Martin che rivoluziona il concetto di ultra-lusso: è questo il compito che da oggi assume il nuovo, feroce motore V12. Aston Martin tiene viva la sua tradizione di 25 anni di modelli di lusso motorizzati V12, presentando un capolavoro tecnico, autentico leader di categoria. Testimonianza della sua eccezionale capacità ingegneristica, il motore incarna l’emozione della guida e promette prestazioni straordinarie per coloro che cercano un’esperienza di guida mozzafiato. Con 835 CV e una coppia di 1000 Nm, il nuovo motore V12 non ha rivali. Frutto di una completa riprogettazione, mirata all’ottimizzazione e al miglioramento, il motore perfeziona ogni fase del processo di combustione interna per offrire prestazioni ed efficienza senza precedenti.

Le novità principali sono il blocco cilindri e le bielle rinforzati, le teste cilindri ridisegnate con alberi a camme riprofilati e nuove porte di aspirazione e scarico. Le candele di accensione riposizionate e i nuovi iniettori di carburante a più alta portata ottimizzano la combustione per ottenere prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria. Inoltre, i nuovi turbocompressori a maggiore velocità e inerzia ridotta offrono prestazioni e risposta migliori. Il nuovo V12, sarà montato solo sui modelli più prestigiosi e a tiratura limitata di Aston Martin, è un’audace dichiarazione di intenti per prestazioni e lusso ai massimi livelli e, come tale, sarà realizzato a mano, anno per anno, in quantità ridotte.