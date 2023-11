I modelli più iconici all’asta con Bolaffi

Ciclomotori, scooter e moto possono diventare oggetti di culto come si scopre da Aste Bolaffi a Torino nel grande spazio espositivo del Lanificio di via Bologna 220, nonché in corso Verona 34D dove sono in mostra oltre cento veicoli a due ruote di ogni epoca. Si può presentare un’offerta online su astebolaffi.it in vista dell’asta di martedì 28 novembre alle 16. Tra i modelli più iconici una Vespa 150 VL2M prodotta dalla 1955, una Norton Manx 40 M Garden Ga (foto) e una Kawasaki Mach III 500 del 1971.