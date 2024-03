Guida sicura ovunque. Kawasaki punta tutto sulla Scuola Corsetti

Avere un’organizzazione che offre un servizio a 360 gradi nel mondo delle due ruote è una grande opportunità per i motociclisti. Anche perchè qualsiasi sia la loro richiesta hanno bisogno di affidarsi a dei professionisti sicuri del risultato che essi vogliono raggiungere. Il fondatore della Scuola Corsetti è Claudio Corsetti, giornalista, tester delle più importanti riviste delle due ruote e Team manager, con una vittoria del campionato del Mondo Supersport 600 nel 2013 con Sam Lowes ed il Team Yakhnich Motorsport.

Nel 1999 prende corpo l’organizzazione, la prima istituita in Italia, come scuola di motociclismo e la professionalità di Corsetti ha fatto sì che a tutt’oggi vanti di un livello eccellente. L’attivita’ della Scuola Corsetti è articolata in corsi in pista, racing academy, legend tours, guida sicura, guida sicura su strada, corsi specifici per donne e corsi per il conseguimento della patente. I corsi si svolgono su tutti i circuiti Italiani e su tutto il territorio Nazionale.

La Scuola Corsetti è il punto di riferimento di Kawasaki Italia per quanto riguarda i ’demo ride’ e le attivita’ in pista della casa Giapponese. Il 2024 si prospetta ricco di date dei corsi ed eventi Kawasaki Italia. Fra gli istruttori Alessio Polidori (foto sotto, con un allievo). I contatti della Scuola Corsetti sono le pagine su Fb, Instagram e il sito web www.scuolacorsetti.it

Ri.Ga.