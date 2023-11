Grinta Aprilia RS457. Emozione Guzzi Stelvio. Motorshow Piaggio

Il futuro secondo Piaggio. Idee diventate progetti, progetti che saranno un successo. E’ dai riflettori di Eicma che sono arrivate le pagine del domani della casa italiana con una forte spinta al rinnovamento e all’ampliamento della gamma dei marchi motociclistici del Gruppo. Aprilia e Moto Guzzi, presentano gamme sempre più complete di offerte diversificate e globali, pronte a soddisfare una domanda ampia che va dai giovani motociclisti che si avvicinano alla sportività, fino ai più esperti, orientati al viaggio e alle lunghe percorrenze.

Mentre Vespa Primavera e Vespa Sprint, profondamente rinnovate nello stile e nella dotazione tecnica, si confermano rappresentanti dello stile e della eleganza italiana nel mondo.

Aprilia RS 457. Dopo aver presentato RS 660, diventata in poco tempo la sportiva più venduta in Europa, Aprilia completa la sua famiglia sportiva entrando in un segmento nuovo che guarda al futuro, sia delle generazioni che di nuovi mercati, per andare a intercettare la domanda crescente di moto facili ma divertenti, tecnologicamente e stilisticamente di avanguardia.

Moto Guzzi Stelvio. Stelvio è la on-off di Moto Guzzi pensata per il viaggio avventuroso. Nasce su una piattaforma tecnica modernissima ed è l’unica della sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente. Stelvio è spinta dal nuovo motore ’compact block’, appena introdotto su V100 Mandello, ulteriormente affinato.

Nuova gamma Moto Guzzi V85. L’enduro iconica di Moto Guzzi è tra le proposte più originali e affascinanti degli ultimi anni della categoria. È l’unica a vantare uno stile tipico e autentico con la versatilità di una moderna on-off dedicata al turismo avventuroso e riflette una filosofia costruttiva nella quale essenzialità, praticità e leggerezza determinano un rapporto senza filtri tra la motocicletta e l’uomo. La nuova V85, evoluta sia a livello stilistico sia tecnico. Sotto il primo aspetto diventa più contemporanea e meglio rifinita, grazie alla totale rivisitazione del design delle sovrastrutture, del parabrezza ora regolabile manualmente.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S. La Vespa ’small body’ rappresenta da sempre l’anima più giovane e metropolitana di Vespa e si presenta ora completamente rinnovata. Due i modelli disponibili, Vespa Primavera e Vespa Sprint S, declinati in differenti varianti e cilindrate, anche in versione Elettrica. Il Centro Stile Piaggio ha svolto un intenso lavoro di miglioramento delle finiture, introducendo nuovi materiali e curando maniacalmente i dettagli, per esaltare le unicità e le diverse anime di Vespa Primavera e Vespa Sprint S. Tutte nuove sono le sovrastrutture sul manubrio, così come manopole, alla ricerca di cura del dettaglio e funzionalità.

Gamma Piaggio Ruota Alta e Piaggio 1. Il marchio Piaggio propone la sua gamma di scooter a ruota alta. Best seller che hanno inventato un segmento dettandone le linee tecniche e stilistiche. Per il 2024 l’agile e leggero Liberty, il tecnologico Medley e il potente Beverly offrono una scelta estremamente ampia con cilindrate da 50 a 400 cc.