Grimaldi firma l’accordo per la quota di maggioranza del porto di Igoumenitsa

Le navi Florencia e Cruise Bonaria della flotta Grimaldi nel porto ellenico di Igoumenitsa

Firmato, il 21 marzo scorso, l’accordo tra Hellenic Republic Asset Development Fund (Hradf, fondo che si occupa della gestione e della privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici in Grecia e membro di Growthfund – The National Fund of Greece) e la joint venture costituita dalle società Grimaldi Euromed S.p.A., Minoan Lines S.A. e Investment Construction Commercial And Industrial S.A. (Ekev SA), per l’acquisto di una quota di maggioranza del 67% del capitale sociale della Igoumenitsa Port Authority (IPA S.A.) per un prezzo totale di 84,17 milioni di euro.

Alla cerimonia della firma, che si è svolta presso la sede di hradf, hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro greco delle Finanze, Christos Staikouras, il Ministro greco degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Ioannis Plakiotakis, il Segretario Generale dei Porti della Politica Portuale e degli Investimenti Marittimi, Evangelos Kyriazopoulos, l’Amministratore Delegato di Hradf, Dimitris Politis, il Presidente e Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, l’Amministratore Delegato di Growthfund – The National Fund of Greece, Grigoris Dimitriadis, il Corporate Short Sea Commercial Director del Gruppo Grimaldi, Guido Grimaldi, l’Amministratore Delegato di Minoan Lines, Loukas Sigalas, il Presidente e Amministratore Delegato di Ekev S.A., Athanasios Koulouris, il Presidente e Amministratore Delegato di Igoumenitsa Port Holding Company S.A., Paul Kyprianou, l’Amministratore Delegato di IPA S.A., Athanasios Porfyris, il Membro del Parlamento per la Thesprotia, Vasileios Giogiakas, il Sindaco di Igoumenitsa, Ioannis Lolos e il Sindaco di Filiates, Spyridon Pappas.

La firma dell’accordo di compravendita della quota azionaria è avvenuta a seguito dell’approvazione della Corte dei Conti, mentre è imminente la ratifica dell’accordo di concessione tra lo Stato greco e IPA S.A. da parte del Parlamento greco. Con la firma dell’accordo si raggiunge un altro importante traguardo per lo sviluppo degli asset gestiti da Hradf, che apre una nuova era per il porto di Igoumenitsa e la regione.

"Siamo orgogliosi – ha affermato Emanuele Grimaldi – di scrivere una nuova pagina della storia dell’Autorità Portuale di Igoumenitsa. Vogliamo che il porto realizzi il suo pieno potenziale a vantaggio di tutti gli stakeholder, dagli operatori marittimi, dei trasporti e del turismo alla comunità locale. I nostri investimenti faciliteranno la crescita del porto e lo sviluppo delle principali rotte commerciali europee, di cui Igoumenitsa rappresenta una porta fondamentale. Confermeremo il nostro impegno a fornire servizi di linea frequenti ed efficienti dedicati al trasporto di merci e passeggeri tra Igoumenitsa e la costa adriatica italiana, essenziali per i traffici tra Grecia, Italia, Turchia e la penisola balcanica. Il potenziamento di Igoumenitsa si tradurrà in più turismo, più flussi commerciali, più imprese locali, più posti di lavoro".

A.P.