Gli innovativi treni Mika sulla linea del Sempione per i frontalieri e i turisti

Tre treni MIKA sono stati dedicati da BLS al territorio del Sempione. Alla presentazione del progetto hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Consigliere di Stato del Canton Vallese, Franz Ruppen e numerosi esponenti della politica e dell’economia, a partire dai sindaci di Briga Matthias Bellwald, di Varzo Bruno Stefanetti e di Domodossola Lucio Pizzi. BLS, la società svizzera che svolge il servizio ferroviario regionale sulla linea di confine, ha battezzato i treni con i nomi di Briga, Varzo, Domodossola e Regione Piemonte.

Il Ceo di BLS Daniel Schafer evidenzia l’importanza dell’offerta attraverso il Sempione: "BLS è legata storicamente alla linea del Sempione. Infatti, l’apertura della galleria nel 1906 segnò anche la nascita di BLS. A quei tempi, il nostro scopo era quello di collegare l’Europa nord-occidentale direttamente all’Italia attraverso Berna e Briga. Con l’inaugurazione dei nuovi treni facciamo un altro importante passo nello sviluppo del servizio BLS che intende rafforzare il traffico transfrontaliero e dare impulso a un turismo regionale sostenibile".

I treni MIKA sono gli elettrotreni più moderni della flotta BLS. Offrono più spazio rispetto a quelli finora in servizio su questa linea e dispongono di una zona bistrot. Sulla linea del Sempione sono in servizio da dicembre 2023. In Italia oltre a Varzo fermano a Iselle di Trasquera e Preglia. Oltre a garantire il servizio per i pendolari, i MIKA sono anche un tassello fondamentale dell’offerta turistica. Con il nome di ’Trenino Verde delle Alpi’, BLS utilizza infatti il treno anche come servizio dedicato ai viaggiatori per esplorare montagne, laghi e città, in un viaggio panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere da Domodossola a Berna.

Il biglietto ideale, la carta giornaliera BLS Trenino Verde, valida 1 o 2 giorni su bls.ch/treninoverde o acquistabile tramite i rivenditori ufficiali, permette di salire e scendere liberamente dai treni e battelli sul lago di Thun. BLS infine mette a disposizione due innovativi strumenti digitali: la virtual reality che offre un’anteprima del panorama svizzero visibile dal Trenino Verde delle Alpi; e una serie di podcast disponibili gratuitamente su Loquis che accompagnano i viaggiatori.