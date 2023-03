GLE 2023 edition. Restyling nel segno dell’innovazione

Mercedes GLE edizione 2023 arriverà nelle concessionarie europee a partire da luglio

Il debutto dell’ultima generazione risale ormai a cinque anni fa, ovvero il 2018. Ma GLE, modello storico della Casa della Stella, nasce addirittura negli anni ’90 anche se con un nome diverso (Classe M) e ha rappresentato il primo Suv Mercedes.

Mercedes GLE edizione 2023 arriverà nelle concessionarie europee a partire dal mese di luglio. Ma intanto ecco come sarà. Partiamo col dire che, all’esterno, non è stata stravolta rispetto all’ultima versione. Sul fronte la vettura è stata leggermente rivista la griglia Diamond, che ora è più ampia e presenta il motivo a stella che abbiamo già visto su altre Mercedes. Inoltre è divisa da un baffo cromato con tre lamelle per lato. La firma luminosa dei fari è nuova, così come le prese d’aria laterali.

Anche sulla parte posteriore del Suv le modifiche sono praticamente dei dettagli, e riguardano in particolare una rinnovata geometria interna dei fanali. All’interno le finiture non cambiano di molto ma l’auto presenta un volante analogo a quello degli ultimi modelli della casa di Stoccarda, con comandi sulle razze touch. La grafica del display è personalizzabile con tre stili di visualizzazione (classico, sportivo, discreto) e quattro modalità (navigazione, assistenza, servizio, fuoristrada). Il sistema multimediale è il solito MBUX, ultima generazione, con un assistente vocale ’Hey Mercedes’ ulteriormente migliorato.