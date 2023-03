Gite più sostenibili. I docenti a... lezione

Trenitalia School Fair

’Trenitalia School Fair’ arriva a Didacta (8-10 marzo) la fiera di Firenze dedicato alla scuola per discutere con i docenti di mobilità sostenibile. A questo proposito è nata la guida ’In treno è tutta un’altra gita’, che Trenitalia – capofila del Polo passeggeri del Gruppo FS – dedica alle scuole per aiutare in modo concreto i docenti nell’organizzazione delle uscite didattiche. La guida (edita da Bandusia) si trova anche sul sito di Didatour e sarà illustrata ai docenti italiani attraverso proprio Trenitalia School Fair.