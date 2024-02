Fumetti e giochi nelle scuole per responsabilizzare i ragazzi

di Egidio Scala

Polizia di Stato e Gruppo ASTM, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e costruzione di grandi opere e della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti, hanno avviato un nuovo progetto per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i più giovani, nell’ambito del progetto ’AutostradaFacendo’. La nuova iniziativa, ’Andiamo sul Sicuro’, consiste in un tour itinerante di educazione stradale dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie dei territori attraversati dalle concessionarie del Gruppo. In particolare, il progetto coinvolge 6 regioni (Emilia-Romagna Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta) e più di 20 città, con la possibilità di incontrare oltre diecimila studenti con l’impiego del furgone degli ausiliari della viabilità.

Ogni tappa del tour vedrà gli studenti protagonisti di attività ludico-didattiche che si terranno nelle piazze delle città coinvolte dove sarà presente anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica multimediale itinerante nella quale i poliziotti diventano ’maestri di sicurezza’. Gli agenti, infatti, attraverso attività e percorsi interattivi, daranno vita a lezioni di educazione stradale insegnando ai ragazzi, le condotte corrette da tenere sulla strada, stigmatizzando i comportamenti pericolosi e azzardati che mettono a repentaglio l’incolumità propria e altrui con un focus sull’uso delle cinture, sul pericolo della distrazione alla guida e sui rischi legati al consumo di alcol e droghe.

L’iniziativa è completata da un concorso creativo aperto a tutti i giovani delle 6 regioni, con l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi a divenire soggetti attivi in materia di sicurezza stradale, presentando elaborazioni fotografiche, video, recitazione. Osserva Filiberto Mastrapasqua, direttore del Servizio di Polizia Stradale: "Il coinvolgimento dei giovani nell’incidentalità stradale è ancora troppo frequente e deriva più che altro dalla scarsa percezione del rischio, aggravata dalla tendenza a voler essere sempre più connessi e più social che li porta a estraniarsi dal mondo reale che li circonda. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni su questi temi cercando di persuaderli con strumenti comunicativi adatti e contemporanei. D’altra parte, i giovani sono i nostri interlocutori naturali e protagonisti delle molteplici iniziative di educazione stradale. La collaborazione ad AutostradaFacendo è un’occasione per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza stradale attraverso moduli educativi semplici ma efficaci".

Orgoglioso anche Giovanni Frante, Group Communication & Institutional Relations Director del Gruppo ASTM: "Il progetto ha una visione di lungo termine per promuovere la sicurezza stradale e incoraggiare comportamenti responsabili".