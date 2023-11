EV9, il sorpasso di KIA. Il suv-ammiraglia ha un’autonomia super

KIA sale di grado con EV9. Il grande Suv elettrico, ammiraglia del marchio, a qualità e tecnologia aggiunge stile ed emozione. Arriva sul mercato italiano, con un prezzo da 76.450 euro, un colosso di ben 5,01 metri di lunghezza, con forme squadrate e inconfondibili, all’avanguardia assoluta sotto molti aspetti. Dotato della architettura a 800 Volt che permette la ricarica dal 10 all’80% in 24 minuti da colonnine ad alta potenza e batteria da 99,8 kWh che garantisce fino a 563 km di autonomia.

Il passo do 310 centimetri regala una eccezionale abitabilità interna a 7 persone, ma ci sono anche le versioni a 6 posti con i sedili della seconda fila ruotabili a 180° per fare salotto con i passeggeri della terza. Il bagagliaio ha una capienza di 868 litri con 5 persone a bordo. Scenografica la plancia, con 3 display, strumentazione, climatizzazione e multimedia: connettività e sistemi di assistenza alla guida sono allo stato dell’arte. KIA EV9 è disponibile in due versioni. La Earth, con motore da 203 cavalli, 350 Nm di coppia e trazione posteriori e la GT-Line a doppio propulsore e trazione integrale con potenza di 384 cavalli e 700 Nm, capace di uno 0-100 in 5,3 secondi.

Enorme, ma non impacciata, l’ammiraglia coreana ruote alte su strada sfodera un passo molto fluido, disinvolta nonostante un peso di oltre 2.500 kg. Adatta ai lunghi tragitti, regala una qualità eccezionale di vita a bordo, con pochi eguali specialmente per le due file. Per acustica e marcia è una delle vetture più confortevoli in assoluto. Con un prezzo per pochi ma abbinato a doti formidabili.

Francesco Forni