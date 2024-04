Emozioni Tacita. Il Made in Italy punta sull’elettrico

La storia è bellissima. E tutta da raccontare. Da vivere. Siamo a due passi da Torino. Ed è qui che ha preso vita e corre nel futuro un’azienda che profuma di artigianato sopraffino che ha deciso – e ci sta riuscendo – di conquistare il mondo. Tacita, casa motociclistica italiana produttrice di esclusivi modelli elettrici, si distingue compiendo un passo essenziale e importante verso il futuro della mobilità su strada e offroad. L’azienda 100% made in Italy presenta ufficialmente la nuova gamma 2024, con il lancio di cinque modelli in due versioni e con varie configurazioni possibili, risultato di oltre 10 anni di ricerca e sviluppo.

Tacita definisce la sua gamma con la linea T-Cruise, declinata sui modelli Urban e Turismo e la linea T-Race, sviluppata sui modelli Enduro, Motard e Motorally. Nel 2025 si aggiungeranno la Discanto oltre alla Pitbike Maestro. Moto che uniscono la passione per le due ruote con un’anima sempre pronta all’avventura, spingendo i confini dell’innovazione. "Siamo pronti con 10 tipi diversi di moto tra strada e fuoristrada, tutti già in produzione" affermano Pierpaolo Rigo, founder e presidente di Tacita Electric Motorcyclese Luca Oddo Ceo della società.

"Ci siamo concentrati su questo salto in avanti al fine di raggiungere uno standard più elevato su tutti i modelli. Grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche all’avanguardia, come il cambio a cinque marce,Tacita contribuirà a diffondere un’esperienza di guida unica combinata con la filosofia dell’elettrico,conquistando anche gli appassionati più esigenti" concludono Rigo e Oddo.

La linea T-Cruise, come tutti i modelli di Tacita, è il frutto della ricerca tecnologica sviluppata e testata nelle condizioni più estreme da Tacita Formula Corsa, il primo racing team elettrico al mondo. Progettata per chi ama viaggiare, la linea T-Cruise declina in chiave elettrica il concetto di cruiser, ed è disponibile nei modelli UrbanS, Re nei modelli Turismo S,R, S-LR e R-LR. I modelli già in produzione sono disponibili con opzioni traction battery da 18kWh e 27 kWh. La T-Cruise si propone come soluzione ideale per il viaggio e per il commuting cittadino oltre ai biker che vogliono abbracciare il mondo delle due ruote elettriche con un grande stile.

La tecnologia di Tacita viene progettata e realizzata per le grandi competizioni ed è proprio l’esperienza sul campo che consente di sviluppare i mezzi più innovativi. Il primo banco di prova per Tacita è stato alla Dakar 2024 con la Discanto, punta di diamante dell’azienda, dove sono stati raccolti tutti i feedback necessari a sviluppare la linea T-Race 2024. LaT-Race rappresenta la linea offroad di maggior successo e più longeva di Tacita. Sulla scia del successo della T-Race Rally, nata come prototipo nel 2012 a Merzouga come prima moto elettrica al mondo a competere in una gara rally, è grazie all’esperienza alla Dakar di quest’anno che Tacita presenta ufficialmente le nuove T-Race Enduro, la T-Race Motard e, infine, laT-Race Motorally innovative sotto ogni punto di vista.