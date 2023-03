Eleganza e grinta per il roadster R1250R

Monumentale l’edizione 2023 del boxer di Bmw

Fari full led, grande sportività e una grinta davvero fuori dal comune. La roadster R1250R di casa BMW, edizione 2023, si presenta ai suoi estimatori e rilancia con un look nuovo e un muscoloso propulsore boxer a due cilindri, Euro 5 caratterizzato da una tecnologia BMW ShiftCam. La potenza tocca i 136 cavalli (100 kW) a 7.250 giriminuto con una coppia di 143 Nm a 6.250 giriminuto. Sono tre le diverse livree abbinate a questo modello: una base (con tonalità Icegrey non metallizzata e un telaio rivestito di nero) e le due versioni Triple Black e Sport. Novità: la sella su cui siede il passeggero è sostituita da una copertura in plastica verniciata e sono rimosse le pedane e le maniglie destinate alla persona in ’coda’ al mezzo. La moto presenta un gruppo ottico di tipo full led ridefinito con una distintiva firma luminosa che ne aumenta eleganza e grinta.