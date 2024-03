Ecco il radar che previene le collisioni con le biciclette

I furgoni svolgono un ruolo sempre più rilevante nelle nostre città, in parte a causa del crescente numero delle merci che vengono consegnate quotidianamente. Salire e scendere continuamente dal mezzo espone a un tipo d’incidente molto frequente in città: la collisione tra lo sportello che si apre e chi transita in quel momento su un mezzo a due ruote. Una frequente causa di incidenti in città è infatti proprio lo scontro con biciclette, scooter o motocicli quando il guidatore apre la porta senza accorgersi del loro arrivo.

Per ridurre il rischio di tali incidenti e rendere le strade più sicure, Ford ha sviluppato la nuova tecnologia Exit Warning 3, disponibile sul nuovo Ford Transit Custom4. Il sistema si avvale di radar e sensori per identificare biciclette, scooter e motocicli in arrivo, avvisando il guidatore della loro presenza e del rischio di una collisione aprendo la porta. Quando il sistema rileva una situazione di rischio, all’esterno si illuminano gli indicatori Led presenti sugli specchietti retrovisori, mentre all’interno è riprodotto un segnale acustico e mostrato un avviso sul cruscotto. Per evitare attivazioni inutili, il sistema si aziona solo quando altri utenti della strada superano i 7 chilometri all’ora.

L’Exit Warning funziona su entrambi i lati del veicolo. Ciò è molto utile, per esempio, nei casi in cui il conducente o altri occupanti escano dal lato passeggero dal veicolo in prossimità di una pista ciclabile parallela alla strada. Il nuovo Transit Custom è stato nominato International Van of the Year 2024 con l’attuale versione del veicolo commerciale da una tonnellata più venduto in Europa. La tecnologia Exit Warning è disponibile anche sul nuovo multi-activity vehicle Tourneo Custom, per il quale la protezione si estende ai passeggeri che escono dalle porte laterali scorrevoli.

Il dispositivo sarà disponibile anche sul nuovo crossover 100% elettrico Ford Explorer 6 e su altri veicoli Ford nel corso del 2024. L’autorità sulla sicurezza Euro Ncap prende in considerazione anche dispositivi come l’Exit Warning nell’assegnazione delle classificazioni dei veicoli.