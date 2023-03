Drift e sgommate: Riccione capitale degli acrobati rombanti

Riccione capitale degli acrobati rombanti

La zona artigianale Raibano di Riccione, in provincia di Rimini, si è trasformata per un weekend nel paradiso degli amanti di sgommate e ’drift’. O, per dirla alla marchigiano-romagnola, come uno dei più grandi appassionati del genere, Graziano Rossi, il padre di Valentino, i ’traversi’. O ancora ’l’arte di controllare la perdita di controllo’ come da ’copyright’ del presidente del Cosmo Drift Team Asd, Oscar Cappiello, che ha organizzato l’evento.

Di certo i bolidi su due, tre, quattro e anche più ruote in questo caso non hanno gareggiato per arrivare primi al traguardo ma per dare spettacolo gestendo la sbandata, perdendo il controllo del posteriore e riuscendo a controllare il mezzo solo con l’anteriore. I traversi si fanno in auto, soprattutto, ma anche in moto e persino con i camion. E quando va in scena il drift è sempre una grande festa. Riccione, Perla Verde della Romagna così appassionata di motori non poteva farsi sfuggire l’occasione di ospitare questi funamboli della guida che hanno anche un grande cuore. Il Riccione Motor Fest 2023, due giorni di spettacolo e divertimento all’aperto, ha raccolto infatti fondi per il Centro di aiuto alla vita, l’associazione che aiuta mamme e genitori in difficoltà, e per il Centro oncologico pediatrico di Rimini.

Graziano Rossi c’è stato solo come ospite, mentre si sono messi alla prova al volante Elia Bartolini, pilota di Moto3, e Riccardo Errani (foto), campione di rally, oltre a tanti grandi nomi del drift. Gli equipaggi presenti erano cinquanta ma le richieste erano molte di più. Riccione Motor Fest 2023 è nata dalla passione per i motori che contraddistingue la Romagna e la Motor valley e si è proposta come manifestazione non agonistica, con esibizioni di auto e camion da drifting, api proto, quad, stunt show e raduno statico auto tuning e audio.

A.P.