Dalle Alpi alla Costiera fino all’evento di giugno. 1000 Miglia è storia

Inizierà a brevissimo la terza edizione della Coppa delle Alpi

Una miriade di appuntamenti all’insegna dello stile e della bellezza. Perché tutto questo è il mondo dei motori ed è con questa forma mentis che – in occasione del salone Rétromobile di Parigi – 1000 Miglia ha comunicato la lista completa degli appuntamenti organizzati per l’anno in corso che si annuncia davvero denso di contenuti.

Iniziamo a brevissimo con la terza edizione della Coppa delle Alpi, la gara invernale di regolarità in programma dall’1 al 4 marzo, appuntamento che inaugurerà la stagione degli eventi targati Freccia Rossa: millecento chilometri che valicheranno i più suggestivi paesaggi dell’arco alpino attraversando i confini di Italia, Svizzera, Austria e Germania.

Unico e affascinante sarà anche lo scenario della seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia. In questo casolo – dal 30 marzo al 2 aprile – le auto in gara attraverseranno Penisola Sorrentina, Golfo di Napoli, Reggia di Caserta e Costiera Amalfitana. Dal 5 al 7 maggio poi sarà possibile partecipare al 1000 Miglia Warm Up CH, un weekend di training sulle gare di regolarità nella zona del Ticino.

E naturalmente la 1000 Miglia, in programma dal 13 al 17 giugno in un’inedita edizione di cinque giornate sul percorso Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma, Milano, Brescia sarà affiancata da 1000 Miglia Green, Ferrari Tribute e 1000 Miglia Experience. Nella seconda parte dell’anno proseguirà il percorso di internazionalizzazione della Freccia Rossa: dopo la Festa Mille Miglia a Settembre in Giappone, dal 31 ottobre al 5 novembre la quarta edizione di 1000 Miglia Warm Up USA tornerà nell’area di Washington D.C. mentre 1000 Miglia Experience UAE chiuderà l’anno a dicembre.