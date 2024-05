Cupra Tavascan. Il Suv coupé elettrico ha grinta e anima da avventuriero

Salto in alto, Tavascan esalta le ambizioni di Cupra, il Marchio sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen, che a sei anni dalla nascita continua a crescere per numeri e di prestigio. Il Suv coupé elettrico si presenta come nuova ammiraglia: una ruote alte a tetto basso, lunga 4,64 metri. Filante nello stile esterno, originale in abitacolo, concepita, per forma e sostanza, del quartier generale di Cupra a Martorell, vicino a Barcellona, e assemblata nell’est della Cina ha Hefei, presso la VW Anhui Automotive, joint venture del colosso tedesco.

Esibisce grinta al primo impatto, forte della migliore aerodinamica di sempre per una Cupra, con un Cx di 0,26. Lo spartito è confermato in abitacolo, con al centro il grande schermo da 15 pollici, abbinato alla strumentazione digitale. L’estetica spicca per la sua originalità, anche con qualche scelta ardita, come la struttura centrale, che Cupra chiama ’spina dorsale’ che separa guidatore e passeggero. Disponibili materiali speciali: pelle, tessuto, microfibra con materiali riciclati e anche gli sportivi sedili anteriori sagomati Cup Bucket.

Tavascan si presenta in due versioni, entrambe dotate di batteria da 77 kWh. La Endurance, monomotore posteriore da 286 cv – 0-100 km/h in 6”8 – accreditata di una autonomia di 568 chilometri. E la VZ, che sta per Veloz, oggetto della nostra prova. Al propulsore elettrico posteriore ne aggiunge uno anteriore da 109 cv per una potenza di sistema di 340 cavalli, scaricata a terra dalla trazione integrale. Numeri importanti, che a scapito di un raggio di azione leggermente inferiore, 522 km, permettono una accelerazione di 5,5 secondi nello zero-cento.

L’esuberanza è gestita dalla regolazione elettronica dell’assetto, grazie al quale Tavascan VZ, nonostante i 22 quintali di peso a vuoto, spicca per una guida precisa e dinamica, offrendo un comfort eccellente. Cupra Tavascan sarà ordinabile da giugno, arriverà in concessionaria dopo l’estate. Il prezzo è lancio è di 52.600 euro per l’allestimento Endurance nella motorizzazione a trazione posteriore, comprensivo del completo pacchetto Immersive.

Francesco Forni