Crociere memorabili ai Caraibi con la nuova World America

MSC Crociere – il terzo brand di crociere al mondo e quello in più rapida crescita su scala globale – ha aperto le vendite per MSC World America, che farà il suo debutto nell’aprile del 2025 e avrà come home port Miami. La nuova nave è la seconda nave dell’innovativa World Class e la terza alimentata a GNL.

MSC World America porta con sé non solo innovazione e avanguardia sul tema della sostenibilità, ma anche dal punto vi vista dell’intrattenimento e del divertimento. Salperà dal nuovissimo e modernissimo terminal di MSC Crociere a PortMiami, che una volta completato sarà il più grande terminal crociere del Nord America. Durante la sua stagione inaugurale, effettuerà itinerari di 7 notti nei Caraibi, offrendo agli ospiti l’opportunità di visitare alcune delle destinazioni più ambite al mondo.

Gli itinerari sono stati pensati per sfruttare il più possibile il tempo a disposizione degli ospiti, con l’obiettivo di scoprire appieno le località dei porti di scalo. Tutti i viaggi includono una sosta ad Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

Le partenze per i Caraibi orientali toccano Puerto Plata in Repubblica Dominicana; San Juan a Porto Rico; Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas. Quelle per i Caraibi occidentali: Costa Maya e Cozumel in Messico; Roatan in Honduras; Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas,

Commenta Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere: "MSC World America sarà la quarta delle nostre nuove navi ad essere posizionata ai Caraibi, dove trascorrerà la sua stagione inaugurale. Questo non solo a conferma del nostro impegno per la crescita nel mercato nordamericano, posizionando in quest’area le nostre navi più recenti ed innovative, messe così a disposizione degli ospiti provenienti da tutto il mondo. Quando entrerà in servizio, questa nuova ed entusiasmante nave offrirà sicuramente un’esperienza di crociera all’avanguardia nei Caraibi".