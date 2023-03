Così l’auto dialoga con le colonnine

Il sistema di trazione elettrica di Audi Q8 e-tron Elaborate con Ionity

Audi Q8 e-tron punta ad avvicinare la equivalenza funzionale ai motori tradizionali. Lo fa anche grazie anche alla funzione Plug & Charge, che permette il riconoscimento automatico della vettura e avvia il rifornimento alle colonnine Ionity senza schede o app.

Una tecnologia, questa, che con il passare del tempo sarà sempre più diffusa. Di pari passo con la capacità di dialogo fra le auto più evolute e le infrastrutture. Elemento indispensabile anche per arrivare alla guida autonoma di quinto livello, che lascia al veicolo tutte le funzioni di guida dell’auto, mentre il pilota può comportarsi come un semplice passeggero, usando il tempo in piena liberta. In quella dimensione non sarà più necessario alcun controllo sulla conduzione dell’auto a meno che non sia il proprietario del veicolo a richiederlo.