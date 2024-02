Corsi di formazione sull’auto elettrica e stoccaggio batterie

L’impegno per la sostenibilità, insieme allo sviluppo della mobilità elettrica, ha determinato la necessità di nuove figure professionali e di nuove competenze tecniche, anche alla luce delle nuove tecnologie e materiali presenti nelle vetture 100% elettriche, come ad esempio le batterie al litio. Porsche Italia risponde a questo cambiamento investendo innanzitutto sulle persone, attraverso corsi di aggiornamento e formazione specifici per i tecnici specializzati. Ad esempio, il Porsche People Excellence Center, ospitato presso il Porsche Experience Center Franciacorta, è un hub di formazione riconosciuto a livello internazionale per la riparazione delle batterie ad alto voltaggio. Presso il magazzino ricambi di Costa di Rovigo (RO), Porsche Italia ha inoltre implementato un nuovo sistema di stoccaggio sicuro per le batterie ad alta tensione di Taycan: ogni unità esterna di stoccaggio, che è modulabile, può contenere due batterie in un ambiente regolato termicamente per garantire la corretta temperatura di conservazione.