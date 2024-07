Con Peugeot E-5008 la vacanza è rilassante e tutta in elettrico

di Giuseppe Tassi

Nel poliedrico mondo dei Suv è difficile scrivere nuove storie. Peugeot ci prova con E-5008, un sette posti elettrico da 4,79 metri che combina il grande spazio interno con le morbide sensazioni di guida di un motore a impatto zero. La versione elettrica del Suv francese, assemblato a Sochaux con batterie prodotte nella gigafactory del gruppo Stellantis, arriverà sul mercato il prossimo autunno. Il prezzo ancora non è stato annunciato ma dovrebbe essere compreso fra i 45 e i 49 mila euro.

Pensato per famiglie che amano il viaggio-avventura e i lunghi spostamenti, E-5008 ha un’autonomia importante (da 500 a 660 km) e un corredo di bordo che invoglia a vivere l’auto in tutte le sue sfumature. Lo conferma la prova su strada fra Copenaghen e il Sud della Svezia, collegate dal suggestivo passaggio del ponte di Oresund con le sue gigantesche campate. Terreno perfetto per una test drive in elettrico e per collaudare i raffinati sistemi di ausilio alla guida che permettono all’auto di rispettare i limiti di velocità in perenne cambiamento da tratto a tratto, di procedere in colonna e di ripartire senza l’intervento del guidatore.

In questa dimensione di tempo quasi sospeso, senza frenesie velocistiche , E-5008 offre il meglio di sé: i grandi spazi interni, modulabili, il bagagliaio da record che oscilla dai 348 litri ai 912, fino ai 2.223 con tutti i sedili posteriori abbassati, il comodo accesso ai posti della terza fila grazie a un binario che fa scorrere fino a 15 centimetri quelli della seconda linea. E poi un bel tetto trasparente, in parte anche apribile , che illumina l’interno. Molto scenografico anche il cockpit panoramico, allungato e flottante sopra il volante piccolo e compatto. Il megaschermo da 21 pollici è una striscia ricurva e racchiude in sé le funzioni di guida (schermo di sinistra) e navigazione (touch centrale).

Il tunnel fra i sedili anteriori diventa un comodo portaoggetti. Ospita il caricatore del telefono a induzione e una piccola serie di pulsanti touch che rendono più agevole il controllo della temperatura e di altre funzioni di intrattenimento. Una fascia screziata in alluminio percorre il perimetro degli interni e offre otto tipi diversi di colore ambiente. Il tutto è ben raccordato con le linee essenziali e squadrate dell’auto, con la firma luminosa dei fari sottilissimi a LED, con la calandra chiusa e imponente che caratterizza il Suv. La silhouette però rimane fluida e l’aerodinamca, con Scx da 0,77, sottolinea il piglio sportiveggiante della vettura.

Tre sono i tipi di motorizzazione elettrica previsti per E-5008. Si parte da 210 cv con trazione anteriore e 502 km di autonomia, si prosegue con la versone da 230 cv e 660 km di range per arrivare ai 320 cv con doppio motore e trazione integrale elettrica con 500 km di autonomia. A completare la gamma una versione mild-hybrid da 136 cv e una plug in hybrid da 195 cv. Due soli gli allestimenti Allure (più classica) e GT. Alla guida il grande Suv Peugeot si comporta con la composta serenità di un’ammiraglia con una velocità massima autolimitata di 170 km /h. Ma se dalle modalità Eco e Comfort ti sposti in Sport, puoi apprezzare lo slancio brillante, le riprese fulminee, la compostezza dell’assetto nelle curve, a dispetto delle oltre 2,2 tonnellate di peso della vettura. E nei centri cittadini scopri anche l’agilità del grande Suv grazie a un raggio di sterzata di 11.2 m che facilità i parcheggi e i movimenti negli spazi più stretti. Eccellenti i consumi medi che si attestano sui 17.7 kWh per 100 km.