CLE Coupè firma il lusso sportivo targato Mercedes

Si chiama Nuova CLE Coupé ed è già sul mercato dallo scorso novembre con prezzi a partire da 62.400 euro. CLE identifica una una nuova serie di auto Mercedes – Benz. E affinché l’offerta sia disponibile a una vasta gamma di scelte, la casa di Stoccarda annuncia elementi essenziali che distinguono e caratterizzano queste nuove e modernissime opere a quattro ruote, chiamandole con il fiabesco appellativo di ’Auto da sogno’.

Si parte da un design classico da coupé per un aspetto sportivo ed elegante, passando da un lusso sportivo con ampia sensazione di spazio; poi l’ingegneria automobilistica realizza una macchina intelligente e interattiva, annuncia la sound system e infine il risultato delle ricerche degli ingegneri meccanici ed elettronici con motori diesel a quattro cilindri elettrificati per prestazioni di guida entusiasmanti. La tenuta di strada – confermano gli esperti – è sportiva e confortevole e la maneggevolezza è ottimale.

Per CLE Coupé si parla opportunamente di ’aspetto atletico’: infatti la sezione frontale è progressivamente inclinata in avanti (il cosiddetto muso di squalo) con cofano ribassato che garantisce slancio e aggressività alla vettura. I fari piatti a Led dal design unico e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione assicurano un aspetto esterno estremamente elegante al quale va ad aggiungersi la ’sporty luxury’ dell’abitacolo munito di display centrale e i particolari sedili anteriori con design sportivo integrale. Il pacchetto parcheggio prevede una telecamera di retromarcia e, tanto per sottolineare l’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, si pensi che il bagagliaio può essere facilmente aperto e richiuso in modo automatico con un semplice gesto del piede nell’area del sensore del paraurti posteriore.

Infine, gli ammortizzatori e le sospensioni per tutte le strade e le opzioni di personalizzazione già ricavate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, consentono alla nuova CLE Coupé una marcia sicura e silenziosa su ogni tipo di strada e itinerario.