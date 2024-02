Cinque colori disponibili e tre diversi allestimenti

Honda ZR-V è disponibile in cinque colori e tre allestimenti, Elegance, Sport e Advance, con una dotazione di base molto soddisfacente. Il pacchetto di guida assistita Sensing è di serie. ZR-V, è in vendita a un prezzo di 43.700 euro per la Elegance, 45.500 euro per la Sport e 47.600 per la Advance. È prodotto in Cina a Guangzhou, pronto per il mercato globale. Con ZR-V arriva il tris dei Suv del marchio Honda : il modello si pone a tra i già afffermati HR-V e CR-V completamente rinnovati.