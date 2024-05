Bmw senza più confini. M1000XR e S1000RR. Un viaggio nel tempo

"La M XR è il terzo modello M di BMW Motorrad. Basata sulle attuali S 1000 XR e S 1000 RR, la M 1000 XR è stata messa a punto per soddisfare i requisiti specifici di una moto sportiva a lunga percorrenza. La dinamica di guida parla da sé, sia sulle strade di campagna che sui circuiti di gara e nei viaggi a lunga distanza". Dominik Blass, Product Manager della M 1000 XR racconta così la nuova BMW: la moto sportiva per le lunghe distanze progettata per soddisfare le esigenze più elevate, dalla guida dinamica sulle strade di campagna al turismo a lungo raggio e al racing su lunga distanza.

La nuova BMW M 1000 XR è il terzo modello M di BMW Motorrad a essere presentato in anteprima mondiale, dopo la superbike M 1000 RR e la dinamica M 1000 R roadster: la moto sportiva per lunghe percorrenze M 1000 XR. Nell’anno del centenario di BMW Motorrad, la filosofia dinamica della lettera più potente del mondo viene applicata anche alla nuova M XR: M è sinonimo in tutto il mondo di successo nelle corse e del fascino dei modelli BMW ad alte prestazioni e si rivolge a clienti con esigenze particolarmente elevate di prestazioni, esclusività e individualità.

Con una potenza del motore di 148 kW (201 CV), un peso a vuoto DIN di soli 223 kg e una tecnologia delle sospensioni e dell’aerodinamica progettata in egual misura per l’uso su strada e prestazioni, per lunghi viaggi e giri veloci in pista, M XR, in quanto rappresentante più leggera di questo segmento di crossover, offre dimensioni di guida dinamiche finora riservate alle superbike pure.

r.g.