Ballando in crociera. Sulla nave ammiraglia un viaggio da sogno

Si chiama ’Ballando verso Barcellona’ il viaggio evento dal 1 al 4 giugno a bordo della nave Cruise Barcelona, l’elegante ammiraglia della flotta Grimaldi Lines in navigazione tra Civitavecchia e il porto catalano: un vero tripudio di allegria e divertimento, con la conduzione straordinaria di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, star del format tv Ballando con le stelle.

Durante la navigazione verso Barcellona, l’ammiraglia Cruise Barcelona si trasformerà in una pista da ballo davvero speciale, affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno proprio Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance.

Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli 8 anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha esperienza e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie. A bordo, i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali il pilates, snellissima e GAG e in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin Party per l’elezione di Miss & Mister Latin, con lo Show Dance e con la premiazione finale.

Durante la sosta nel porto di Barcellona, tutti avranno la possibilità di dedicare un’intera giornata alla scoperta di questa iconica citt. Le quote variano in base alla sistemazione e partono da 345 euro a persona con sistemazione in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board. Per altre informazioni e prenotazioni, il sito web: www.grimaldi-touroperator.com o la mail [email protected]