Audi Q4 e-tron. Il Suv elettrico corre più veloce

Per Audi è il best seller tra i Suv elettrici, quello che cattura le maggiori attenzioni tra i clienti privati e nel mondo delle flotte aziendali. Logico che la Casa dei quattro anelli punti in alto con il restyling 2024 di Q4 e-tron, il suo cavallo di battaglia. Costruito sulla nuova piattaforma PPE, il Suv tedesco mantiene intatta la sua veste esterna ma guadagna in potenza, autonomia e semplicità d’uso.

Aumentano velocità e sicurezza, come dimostra il test drive lungo le strade dell’Appennino romagnolo con dolce planata su Rimini e allungo finale per raggiungere Pesaro, capitale della Cultura 2024.

La chiave del progresso di Q4 è nel nuovo motore posteriore elettrico a magneti permanenti con gestione termica ottimizzata. La potenza cresce del 40% e la coppia del 75% con un incremento di 82 cv nella versione 45 e-tron che sale a 286 cv. L’accelerazione da 0 a 100 in 6,7 secondi ne guadagna 1,8 sulla precedente Q4.

La percezione durante la guida si ha nelle partenze da fermo, nelle ripresa in uscita di curva e nei sorpassi sempre più agevoli per la rapidità felina dell’auto a dispetto dei 2.130 kg di peso. La nuova batteria da 77 kWh agli ioni di litio con una diversa chimica delle celle contribuisce ad aumentare l’autonomia, che arriva a 559 km con un guadagno netto di 19 km rispetto alla versione precedente.

La ricarica dal 10 all’80% si può ottenere in soli 28 minuti e con uno stop di dieci si arriva a 175 km di autonomia. Il tutto con il sistema Plug and Charge con il riconoscimento automatico dell’auto: non servono tessere o carte di credito. Basta collegare Q4 alla stazione di ricarica e tutto è automatizzato, compreso il processo di pagamento. Il servizio Audi Charging offre 650 mila punti di ricarica in Europa distribuiti in 29 paesi e le 2.900 stazioni HPC a corrente continua coprono l’85% della rete italiana.

A completare la fisionomia del nuovo Q4 e-tron c’è il Trip Planner, un ecosistema di ricarica che predispone la temperatura ideale per la batteria già trenta minuti prima del rifornimento programmato. Questo consente di avere sempre le migliori condizioni di ricarica. L’handling della vettura è esaltato da uno sterzo ancor più diretto. che sembra collegare il guidatore direttamente alla strada, e dalla nuova taratura delle sospensioni. Lungo i saliscendi dell’Appennino il solido Suv si incunea con agilità insospettabile, mantenendo all’interno la sua cornice di soffice comfort.

Le versioni. Audi Q4 55 e-tron quattro, a doppio motore ora arriva a 340 cavalli, grazie a un incremento della potenza di 41 cv, accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi (-0,8 secondi). Mentre Q4 Sportback 45 e-tron raggiunge i 559 chilometri di autonomia (+19 km) nel ciclo WLTP, grazie alla batteria da 82 kWh.

Il prezzo parte da 57.800 euro per Audi Q4 45 e-tron monomotore da 286 cavalli e, 554 Nm (0-100 in 6,7 secondi) e 545 km di autonomia. Ma arriverà anche un a versione a due ruote motrici, in estate, più accessibile: Q4 35 e-tron, da 170 cavalli e batteria da 55 kWh con un listino da circa 50.000 euro. Per il noleggio a lungo termine, privati e flotte, è previsto un canone di 575 euro al mese.