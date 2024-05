Aprilia Tuono V4. Grinta e potenza allo stato puro

Dal sogno, dalla pista, dal mito, alla strada di tutti i giorni. Quasi una metamorfosi che attraversa il tempo. Lo spazio. La potenza e lo stile. La forza e la bellezza. Concetti che raccontano il salto in avanti di Aprilia. Già, perché Aprilia compie un altro passo nella direzione delle emozioni senza tempo e mette in moto la Tuono V4, un bolide che sa accendere sensazioni uniche.

È il 26 luglio del 2009 quando Max Biaggi conquista sul circuito di Brno la prima indimenticabile vittoria di Aprilia RSV4 nel Mondiale Superbike: allora nessuno poteva saperlo, ma quello fu il primo episodio di una storia diventata mito. Fu il via a una tra le storie sportive più vincenti in assoluto per un singolo modello nel più importante campionato al mondo delle derivate di serie, con uno straordinario bottino di sette titoli iridati (3 Piloti e 4 Costruttori), 44 vittorie e 102 podi.

Oggi, Aprilia celebra quella giornata storica per il marchio riproponendo l’iconica livrea simbolo del clamoroso debutto agonistico di RSV4 sulle punte di diamante della gamma V4: la superbike RSV4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory.

In questa speciale versione, RSV4 Factory e Tuono V4 Factory sono inoltre equipaggiate di serie con le prese d’aria dei freni anteriori in carbonio e con il parafango anteriore in carbonio; sul serbatoio compare la numerazione progressiva del modello. Nasce così l’edizione speciale numerata SE-09 SBK, svelata per la prima volta al pubblico nel fine settimana del Gran Premio MotoGP delle Americhe, ad Austin in Texas.

Sono stati i piloti ufficiali Aprilia Racing, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, oggi protagonisti nella massima serie del motociclismo mondiale in sella ai prototipi RS-GP di Noale, a tenere a battesimo la RSV4 Factory e la Tuono V4 Factory in questa nuova e affascinante versione così evocativa. Le Aprilia V4 Factory SE-09 SBK sono contraddistinte da una livrea dominata dal nero con i caratteristici dettagli rossi e bianchi su cupolino, puntale, serbatoio e codone, esattamente come la RSV4 che stupì il mondo al suo esordio sul palcoscenico della WSBK.

Un mix unico e inconfondibile nella sua lineare semplicità, che richiama alla mente di ogni appassionato motociclista il marchio di Noale e la sua leggendaria storia sportiva. Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK è proposta al prezzo di 26.499 Euro, Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK a 20.499 Euro, f.c. Entrambe saranno disponibili dal mese di giugno nei concessionari Aprilia.

Giugno, insomma, ovvero l’inizio dell’estate, di quei viaggi e di quell’aria in faccia che la Tuono può portare a chiunque abbia voglia di regalarsi su strada la potenza di un’Aprilia che ha già scritto la storia e che vuole continuare a farlo. Oggi e soprattutto nella direzione del domani.