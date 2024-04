Aperto a Milano lo store monomarca

Il nuovo anno si è aperto per SYM con la partecipazione a due importanti fiere, MBE a Verona e Motodays a Roma, che hanno dato l’opportunità di esporre la numerosa famiglia di prodotti che rende il marchio di Taiwan così eclettico e di incontrare un pubblico ampio e diversificato. Al tempo stesso ha preso il via il progetto dei SYM Store, con l’apertura a Milano della concessionaria TAG Motor in viale Brianza: uno spazio tutto adibito alla vendita di scooter e moto SYM, con elementi di arredo monomarca.