Al volante limitando i rischi. Cinque regole d’oro da adottare

La sicurezza propria e altrui è la priorità assoluta quando ci si trova al volante sia per esigenze personali che professionali. Ooono – la scale-up danese che ha creato il Co-driver no2, la versione premium del dispositivo di sicurezza del traffico – suggerisce cinque consigli da seguire a tutela dell’incolumità e ridurre il rischio di infrazioni.

Può apparire scontato, ma mantenere una velocità in linea con i limiti stradali è il modo più efficace per guidare in sicurezza ed evitare di ricevere multe. Seguire i segnali migliora la fluidità del traffico, i tempi di percorrenza e contribuisce a mantenere un ambiente stradale sicuro.

Esistono infatti specifici segnali per i veicoli professionali, come ad esempio i divieti di transito per particolari categorie di camion o furgoni. La gestione efficace del tempo può ridurre la tentazione di guidare troppo velocemente per rispettare una scadenza di consegna, nel caso dei corrieri. Non è sempre facile, ma evitare di guidare sotto pressione è una valida mossa per non incappare in sanzioni o incidenti. Mandare messaggi, ricercare contatti in rubrica, usare applicazioni, distolgono l’attenzione dalla strada.

Ridurre a zero l’uso del telefono mentre si è alla guida è un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Infine, esistono dispositivi intelligenti - progettati senza schermo per evitare distrazioni alla guida - in grado di fornire avvisi in tempo reale sul traffico, come la presenza di tutti i tipi di autovelox (fissi, mobili, tutor e semaforici) e di pericoli stradali (incidenti, lavori stradali, auto in panne), permettendo ai conducenti di adottare le precauzioni necessarie, come adeguare la velocità e prepararsi per affrontare possibili ostacoli.