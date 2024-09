Agile e maneggevole: ecco Bmw C 400 X. Tutto più facile in città grazie al ’Ride by Wire’

Scooter di razza. Con marchio doc: ovvero Bmw. E con il C 400 X la città non avrà più segreti. Il C 400 X è agile, maneggevole e tecnologico: grazie al ’Ride By Wire’ si avrà sempre una risposta pronta e vigorosa. Con l’optional Bmw Motorrad Connectivity, poi, si può scegliere la colonna sonora più adatta per gli spostamenti.

Il C 400 X è uno scooter agile e maneggevole (racconta nella sua presentazione la casa tedesca), pensato per fare viaggiare senza difficoltà tra le stradine strette del centro e il traffico intenso. I suoi geni derivano direttamente dal mondo GS: le proporzioni, il parafango accennato della ruota anteriore, i grandi fari asimmetrici con luce anteriore full LED e, in aggiunta, le luci diurne a LED orizzontali a forma di Y.

Il C 400 X mostra la città da una nuova prospettiva. È stabile e senza vibrazioni, su rettilinei e in curva. Se la strada è bagnata, l’ASC ottimizzato assicura una trazione sufficiente e una trasmissione di potenza superiore. Il motore monocilindrico del C 400 X è fatto apposta per la guida nel tessuto urbano. Con il nuovo acceleratore elettronico ’Ride by Wire’, reagisce sempre in modo ottimale, per offrire un piacere di guida sconfinato.

Ri.Ga.