Aggressiva, per tutti e con un look giovane. Arriva la nuova Z500 firmata Kawasaki

Eccola la Z500. Là, dove velocità, sicurezza e tanto cuore rappresentano il mix giusto (e migliore) che Kawasaki porta su strada in un 2024 ricco di novità. La Z500, dallo stile aggressivo, è alimentata da un nuovo motore bicilindrico raffreddato ad acqua, equipaggiato di frizione assistita e antisaltellamento. Il propulsore dalle alte prestazioni è sistemato all’interno di un leggero telaio a traliccio, che garantisce ai possessori di patente A2 facilità di manovra e di appoggio al terreno. Dotata di display LCD, la Z500 sarà disponibile anche nella versione SE con una grafica unica e con l’aggiunta di un puntale inferiore, una presa USB-C e un display TFT a colori, che permette al pilota di accedere sul proprio smartphone alle informazioni.

A seconda del mercato in cui viene venduta, la versione SE può includere il cupolino fumé, la protezione del radiatore, il paramotore, il coprisella posteriore le protezioni serbatoio. Per quanto riguarda gli accessori originali, si ha a disposizione un’ampia scelta, tra cui: il parabrezza maggiorato (trasparente o fumé), la sella alta ERGO-FIT (+30mm), la borsa da serbatoio e i profili adesivi per i cerchi. Condividendo lo stesso telaio a traliccio e lo stesso vivace motore bicilindrico raffreddato a liquido della Z, la gamma Kawasaki 2024 si arricchisce della nuova Ninja 500. Presentata con il nuovo e più aggressivo look della famiglia Ninja, con un cupolino spigoloso e una linea stilistica completa e performante.

ri.ga.