Accordo Stellantis-Catl per le nuove batterie

Stellantis e Catl, colosso cinese del settore, hanno firmato un accordo per la fornitura di batterie LFP, litio-ferro-fosfato, che alimenteranno auto piccole e compatte, ovvero dei Segmenti B e C, in Europa. Carlos Tavares, Ceo del Gruppo franco-italo-americano, ha dichiarato: "Questo accordo con Catl sulle batterie LFP è un ulteriore elemento della nostra strategia di lungo termine per garantire la libertà di movimento della classe media europea. Catl – ha detto Tavares – è un’azienda leader in questo settore e, tramite i nostri marchi iconici, offriremo ai nostri clienti una tecnologia di batterie innovativa e accessibile, che ci aiuterà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038". Si prospetta dunque una collaborazione a lungo termine.