Cresce il mercato musicale. Ecco gli italiani più venduti nel mondo

Ci sono buone notizie per il mondo della musica. Il mercato discografico mondiale cresce del 9%, ancora meglio in Italia dove si è registrato un +11%, per un totale di oltre 370 milioni di euro di fatturato. A rivelarlo è l’ultima edizione del Global Music Report, diffusa da Ifpi, federazione mondiale delle industrie discografiche. Il settore, grazie al passaggio allo streaming premium che è cresciuto del 17,7%, ha saputo interpretare in maniera efficace la transizione digitale. Lo streaming rappresenta il 66,7% dei ricavi totali dell’industria discografica. I ricavi commerciali totali per il 2022 sono stati di 26,2 miliardi di dollari. Quelli in Europa, il secondo mercato continentale più grande del mondo dopo gli Usa, sono cresciuti del 7,5%. A livello globale è Taylor Swift l’artista che ha venduto di più secondo Ifpi, mentre in Italia l’anno è stato dominato da Lazza che ha ottenuto ben 20 certificazioni (due per album e 18 per singoli). A rendere possibili questi fatturati e a dare manforte all’industria discografica ci sono tanti artisti che con la loro musica hanno dato vita (ed esportato) veri e propri fenomeni culturali. I dati degli ascolti su Spotify nel 2022, la piattaforma leader sul mercato, decretano come vincitore, per il terzo...