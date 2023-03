Come funziona il mercato libero dell'energia: ecco a cosa fare attenzione

Nonostante il recente calo del prezzo del gas, che martedì quotava alla Borsa di Amsterdam 72,6 euro a megawattora, le bollette di dicembre per il mercato tutelato aumentano del 23,3%. Se nei prossimi mesi le tariffe diminuiranno si vedrà. Quello che è sicuro è che diventa sempre più importante capire come funziona il mercato libero, che manderà in pensione il servizio di maggior tutela il 10 gennaio 2024. Da quella data, insomma, anche quei 7 milioni di italiani, il 36% delle utenze, che non lo hanno ancora fatto, dovranno passare al mercato libero. Tuttavia, districarsi nel mercato libero non è per niente facile. Fortunatamente ci viene in aiuto Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha realizzato il Portale Offerte, un comparatore online gratuito che consente di trovare il contratto più vantaggioso per le proprie esigenze per le forniture di gas e luce. Prima di vedere come funziona è però importante cosa entra in bolletta e quali sono le componenti a cui occorre prestare attenzione. Arera stabilisce le tariffe per il servizio di maggior tutela per i costi della materia energia, ma definisce anche alcuni costi fissi che valgono per tutti. Partiamo dalle tariffe del servizio di tutela. Innanzitutto i costi...