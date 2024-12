Mark Zuckerberg si schiera con Elon Musk contro il passaggio di OpenAi a società profit

Meta si schiera con Elon Musk e chiede al procuratore della California di bloccare la prevista trasformazione di OpenAi in una società a scopo di lucro. Lo riporta il Wall Street Journal, citando una lettera di Meta al procuratore generale Rob Bonta. Secondo i colosso di Mark Zuckerberg, consentire alla società di diventare una for-profit sarebbe un precedente pericoloso: "Ci sarebbero significative implicazioni per la Silicon Valley. Se il nuovo modello di business di OpenAi fosse valido, gli investitori no profit otterrebbero lo stesso vantaggio chi investe in modo convenzionale in società a scopo di lucro, beneficiando anche delle detrazioni concesse dal governo", ha scritto Meta.