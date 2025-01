L’importanza delle marche commerciali. Il caso Pam Panorama

Roma, 29 gennaio 2025 – La fidelizzazione del cliente abbinata alla riconoscibilità del prodotto e alla sua qualità in rapporto al prezzo è uno dei punti nodali che la grande distribuzione sta mettendo al centro della propria panificazione, soprattutto in un periodo nel quale gli acquisti dei consumatori sono diventati sempre più oculati, in risposta all’impatto dell’inflazione sul carrello della spesa. In questo contesto, Pam Panorama, attraverso le sue 11 linee a marchio composte da 3.200 referenze, sta consolidando il suo successo proprio nel segmento della marca legata al nome del distributore. Lo dicono i dati, che in relazione al 2024, parlano di una crescita a doppia cifra del fatturato, attestatosi a circa 330 milioni di euro, con un aumento di quota a valore del 2%. L’obiettivo citato dalla società è quello raggiungere quota 3.600 referenze nel 2025 e portare il peso delle etichette legate al punto vendita al 30% del fatturato entro il 2026.

I prodotti cardine

“Abbiamo elevato il prodotto a marchio – afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità e acquisti Pam Panorama – unendo convenienza e qualità per garantire ai nostri clienti un accesso privilegiato a prodotti di alto valore a prezzi competitivi. Allo stesso tempo, abbiamo investito nei freschi come carne, pesce e ortofrutta, settori nei quali eccelliamo storicamente grazie a strutture come il centro carni di Firenze e la nostra flotta di pescherecci”.

Il ruolo della marca

"Il successo delle nostre linee a marchio – aggiunge Gerardo Luca Sinesi, responsabile del settore ‘marca del distributore’ di Pam Panorama – è frutto di una visione strategica e di un lavoro di squadra. Abbiamo investito in un team di esperti in quattro aree chiave: acquisti, etichetta, qualità e marketing. Questo approccio integrato ci ha permesso di controllare rigorosamente ogni fase, dalla selezione dei fornitori allo sviluppo dei prodotti che rispondano alle esigenze del mercato, dall’imballaggio fino alla comunicazione nei punti vendita. Grazie a questo metodo, siamo riusciti a conquistare la fiducia e la fedeltà dei clienti, consolidando la nostra posizione come partner affidabile per la spesa di tutti i giorni.” Con una crescita costante e un forte orientamento al futuro, Pam Panorama continua dunque a puntare sulla marca del distributore come elemento chiave per soddisfare le richieste dei clienti. Un esempio in questa direzione è il recente lancio del marchio ‘Tesori dell’Arca’, che rappresenta una selezione proposta proprio in termini di rapporto tra qualità e prezzo.