Si potrà usare X per fare pagamenti. Accordo fra Visa ed Elon Musk

Roma, 29 gennaio 2025 – L'obiettivo dichiarato di Elon Musk è sempre stato quello di plasmare la piattaforma social X (ex Twitter) sul modello delle “super app” asiatiche, come WeChat in Cina, offrendo una gamma completa di servizi all’interno di un’unica applicazione mobile. A cominciare dalla possibilità offerta agli utenti di effettuare pagamenti.

La prima mossa in tale direzione è stata effettuata in queste ore, con la società di San Francisco che ha stretto una partnership con Visa proprio allo scopo di offrire soluzioni di pagamento diretto ai propri utenti. Grazie a questa collaborazione, Visa sarà il primo partner dell’account X Money, che permetterà agli utenti di finanziare istantaneamente il proprio portafoglio X, collegare le proprie carte di debito per pagamenti peer-to-peer e trasferire fondi direttamente al proprio conto bancario.

Con X Money si potranno effettuare pagamenti usando l'App X

In un recente post, era stata la Ceo di X, Linda Yaccarino, ad anticipare l’introduzione di nuove funzionalità come X TV e X Money, sottolineando l’obiettivo dell’azienda di connettere gli utenti in modi innovativi entro il 2025. "Visa è il nostro primo partner per l’account X Money, che debutterà entro la fine dell’anno. Permette di finanziare il tuo X Wallet in modo sicuro e istantaneo tramite Visa Direct, di collegarlo alla carta di debito per effettuare pagamenti P2P e di trasferire immediatamente fondi sul tuo conto bancario", ha spiegato la Ceo che ha parlato di ennesimo traguardo raggiunto dall'app, aggiungendo che questo è solo "il primo dei tanti annunci" che verrà fatto su X Money nel corso dell’anno. Quanto annunciato, conferma inoltre il trand che vede le reti di carte tradizionali come Visa e Mastercard intensificare gli investimenti nel settore dei pagamenti digitali per competere con aziende tecnologiche come PayPal, Apple Pay e Google Pay. Lo sbarco di X nei servizi di pagamento e finanziari, tuttavia, non è una sorpresa considerato che era fra gli obiettivi di Musk sin dall’acquisizione di Twitter ("un'app per tutto") per 44 miliardi di dollari nel 2022 (poi rebrandizzata come X). La piattaforma social di Musk oggi può contare su 600 milioni di utenti in tutto il mondo, una solida base di partenza per l'iniziativa che proietta X in un mercato, quello dei pagamenti digitali, che negli Stati Uniti ha registrato una rapida crescita dal 2020, spinto dalla pandemia che ha incentivato le persone a utilizzare soluzioni online e ha aumentato la domanda di pagamenti peer-to-peer tramite smartphone. Un'industria, quella dei pagamenti digitali che l'imprenditore di origini sudafricane conosce bene dal momento che ha contribuito al successo di PayPal insieme al miliardario Peter Thiel.