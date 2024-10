Tajani sulla manovra 2025: “Non ci saranno nuove tasse, noi contrarissimi”

Bari, 4 ottobre 2024 – "Nessuna nuova tassa" in arrivo. Parola di Antonio Tajani che prova a rassicurare anche i mercati dopo le parole del ministro Giancarlo Giorgetti, che ieri ha prospettato "Una manovra che richiederà sacrifici da tutti" dai singoli individui alle "società piccole, medie, grandi e la Pubblica amministrazione". Il vicepremier e ministro degli Esteri parla di "alcune cattive interpretazioni e un fraintendimento" su quanto detto dal titolare dell'Economia. "Noi siamo contrarissimi a imporre nuove tasse", dice a margine dell'assemblea generale di Confindustria Bari Bat" e comunque "finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani".

A rimarcare la posizione di Forza Italia ci pensano poi altri esponenti del partito azzurro. "L'Italia è il Paese in Europa con la maggiore tassazione su imprese e famiglie, aumentare le tasse sarebbe la strada per portarci verso un Paese sempre più soffocato da burocrazia e balzelli, dobbiamo fare esattamente il contrario, Forza Italia su questo è inflessibile", ribadisce Raffaele Nevi a ‘Coffee Break’ su La7. “Il nostro impegno è quello di reperire risorse, piuttosto, creando efficienze nei conti dello Stato e tagliando delle spese inefficaci. Ma anche andando ad aggredire sacche che o hanno esaurito il loro compito, come in alcuni casi sulle centinaia di detrazioni fiscali" o "alle privatizzazioni", dice Alessandro Cattaneo ad Affaritaliani.it.

.