Cina, un grattacielo per 600mila maiali. La nuova frontiera degli allevamenti intensivi

La gigantesca 'pig farm' a Ezhou in Cina

Roma, 4 marzo 2023 - Ora i maiali vivono in grattaceli. Più precisamente in palazzi di 26 piani di cemento armato, che hanno un’estensione di 390mila metri quadri. Si tratta del nuovo Pig Palace, il palazzo dei maiali, inaugurato a Ezhou, nella provincia cinese di Hubei, un monolitico complesso alto quanto la torre londinese che ospita il Big Ben. Il Pig Palace è il più grande allevamento di maiali indipendente del mondo, con un secondo, identico grattacielo di maiali che aprirà presto. Il primo allevamento ha iniziato a funzionare in ottobre e in piena capacità produttiva può contenere al suo interno fino a 600mila maiali. Una volta che entrambi gli edifici avranno raggiunto la piena capacità, si prevede che alleveranno circa 1,2 milioni di suini all'anno. Un grosso monolite di cemento armato Come riporta il New York Times, all'interno dell'edificio i maiali sono monitorati da telecamere ad alta definizione, da tecnici in uniforme, con tecnologie altamente specificate, quasi come fosse un centro di comando NASA. Ogni piano funziona come una fattoria autonoma per le diverse fasi della vita di un maiale: c’è un'area per i suini gravidi, una stanza per i maialini appena nati, punti per l'allattamento e uno spazio...